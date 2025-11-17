Nicolás Benedetti podría llegar al futbol español en el próximo mercado invernal

Oscar Sandoval

El nombre de Nicolás Benedetti comenzó a sonar en España para aterrizar en el próximo mercado invernal, el colombiano que termina contrato con Mazatlán volaría como agente libre y la prensa deportiva española lo coloca a un paso de Las Palmas.

Las Palmas necesita un futbolista en ataque después de la lesión del uruguayo Jeremía Recoba quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y que estará de baja lo que resta de la temporada, la directiva analizó diferentes perfiles y tendría conversaciones avanzadas con el mediocampista de Mazatlán.

El diario AS retoma la información proveniente de la Gran Canaría y asegura que Benedetti tiene un acuerdo “para llegar en enero”, señala que “las conversaciones no están cerradas completamente” y que faltarían varios detalles antes de que el colombiano firme contrato.

El futbolista de 28 años que pondrá punto final a su etapa en Mazatlán después de 92 partidos en los que marcó 18 goles y repartió 16 asistencias, se convertirá en agente libre el próximo 1 de enero y todo indica su próximo destino está en el futbol español.