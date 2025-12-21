Redacción FOX Deportes
Nico González encendió las alarmas en Atlético de cara a la Supercopa de España
El club informó que el argentino salió de cambio por molestias musculares
Nico González que sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 27 del partido entre Atlético de Madrid y Girona, fue reemplazado por Conor Gallagher y está pendiente de pruebas para determinar el alcance de su lesión.
El primer parte médico del club, a la espera de los citados exámenes, explica sólo que el futbolista fue cambiado “debido a unas molestias musculares”.
El siguiente encuentro del Atlético no será hasta el próximo 4 de enero, cuando visitará a la Real Sociedad en San Sebastián.
En el caso de que la dolencia de Nico sea una rotura, el futbolista no podría disputar ese encuentro y su presencia en la Supercopa de España también estaría en duda.
