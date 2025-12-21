Nico González encendió las alarmas en Atlético de cara a la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Nico González que sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 27 del partido entre Atlético de Madrid y Girona, fue reemplazado por Conor Gallagher y está pendiente de pruebas para determinar el alcance de su lesión.

Nico fue sustituido debido a unas molestias musculares. — Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2025

El primer parte médico del club, a la espera de los citados exámenes, explica sólo que el futbolista fue cambiado “debido a unas molestias musculares”.

El siguiente encuentro del Atlético no será hasta el próximo 4 de enero, cuando visitará a la Real Sociedad en San Sebastián.

En el caso de que la dolencia de Nico sea una rotura, el futbolista no podría disputar ese encuentro y su presencia en la Supercopa de España también estaría en duda.