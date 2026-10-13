Ni una palabra: Real Madrid evita hablar del arbitraje en La Liga

Héctor Cantú

El Real Madrid se ha negado a pronunciar un veredicto sobre el polémico trabajo arbitral del fin de semana pasado en el duelo ante el Villarreal donde Vinícius Júnior fue expulsado.

En la antesala al duelo ante la Roma correspondiente a la Champions League, ni el técnico José Mourinho ni el mediocampista Auréliene Tchouaméni quisieron entrar a detalle para valorar lo que la prensa española ha considerado un frente directo abierto entre el club merengue y el Comité Técnico de Árbitros.

“No tengo nada que comentar. Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe”, detalló en conferencia de prensa

Tampoco quiso hacer un análisis profundo sobre el trabajo del árbitro Aurélien Tchouaméni, quien confirmó que hay un sentimiento de frustración en él y sus compañeros.

“No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos (al Villarreal el pasado sábado), toca mirar hacia adelante", sentenció.

? MOURINHO REPITE el GESTO de la NARIZ que ya hizo con @jpedrerol en @elchiringuitotv: ? "¿ARBITROS? Lo único que me incomoda es que se sepa el nombre tres semanas antes". ¡Nos vemos las 12 de la noche en Energy! https://t.co/WRm8IzaZAY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2026

Sobre el duelo en Champions League, José Mourinho aseguró que será un partido muy difícil, sobre todo por jugar de visitante ante un equipo que ha regresado a la máxima competición de clubes en Europa.

"Será un partido más. Si logro olvidar contra quién juego, y lo estoy haciendo y lo haré durante el partido, es un partido más. Como decía antes, todavía no sentimos la verdadera presión de la 'Champions'. Viendo lo que falta, creo que Real Madrid y Roma se clasifican", concluyó.

Real Madrid buscará su segunda victoria en Champions League mientras se da a conocer la sanción que le será aplicada a Vinícius Júnior.