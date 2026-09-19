Ni en Sevilla entienden por qué Raphinha no está nominado al Balón de Oro

EFE

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, destacó el buen primer tiempo completado por su equipo ante el Barcelona, al que obligó a ofrecer "su mejor versión" para ganar 1-3 el encuentro de la Liga española de fUtbol, y ensalzó la figura del internacional brasileño Raphinha, autor de los tres goles del partido, cuestionándose que "no está ni nominado al Balón de Oro".

"Que no esté nominado... Por eso no creo tanto en esos premios. Raphinha hace de todo", subrayó tras el encuentro el técnico sevillista, que afirmó que "el Barça es un equipo de un nivel superlativo", aunque se centró en los valores del Sevilla, que es lo que le "importa".

"Sabemos a qué jugamos. Hemos sacado la mejor versión del Barça para que nos pueda ganar. El primer tiempo lo hemos disfrutado. Si nos vamos 2-1 ganando, planteamos las cosas de otra manera en la reanudación", explicó el madrileño.

El preparador del Sevilla consideró "una pena" que no haya sido así porque cree que fueron "mejores en esa primera parte", aunque reconoció que "después ellos te someten y te obligan a un esfuerzo físico grandioso".

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

"Nos hemos ido cayendo. Somos el primer equipo que les hemos competido (al Barcelona). Están a un nivel estratosférico. Mi equipo ha hecho un gran partido”, aseveró.

Sobre la acción en la que el árbitro paró el juego en un ataque con peligro del Sevilla al observar que el central danés Andreas Christensen se había lesionado, García Plaza se limitó a señalar: “nada que comentar de la jugada de Christensen; es lo que ha pitado y ya está”.

El entrenador sevillista puso también en valor la conexión entre el equipo y su afición. “Creo que la gente ve que el equipo tiene una manera de jugar clara, que va a tope y que tiene fe en lo que hace. Sabemos que la gente va a estar y está orgullosa de los jugadores”, recalcó.

“Llevamos siete partidos, pasando Atlético y Barcelona. Creo que la pegada de los equipos es diferente. Estoy muy contento de mis jugadores. Ahora, a descansar y a seguir humildes. Y a disfrutar con la gente”, añadió.