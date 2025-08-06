Oscar Sandoval
Newcastle será la última prueba de Atlético antes de comenzar La Liga
Atlético está en la parte final de la pretemporada que cerrará en Inglaterra
Atlético de Madrid realizó una prueba parcial en un partido a puerta cerrada ante Rayo Vallecano que terminó en empate, cada vez falta menos para estrenarse en La Liga contra Espanyol y Diego Simeone podría poner contra Newcastle al 11 que tiene pensado para arrancar la temporada.
Atlético necesita rodaje después de los fichajes que realizó en el mercado de transferencias, los nuevos fichajes deben adaptarse al futbol del ‘Cholo’ y a la intensidad que el técnico le imprime a los ‘Colchoneros’, sobre todo en sector defensivo en donde hay caras nuevas.
Esta temporada, el mensaje está claro desde la directiva rojiblanca y es que deben pelear por el liderato, seguramente no será con un futbol atractivo porque para Simeone igual se suman las tres unidades con un 1-0, que con un 4-3 y eso no cambiará porque es su estilo.
Atlético enfrentará el próximo sábado a Newcastle en calidad de visitante y será su último amistoso antes de enfrentar una campaña en la que debe terminar con un título para romper con cinco años de sequía.
