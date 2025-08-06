Newcastle será la última prueba de Atlético antes de comenzar La Liga

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid realizó una prueba parcial en un partido a puerta cerrada ante Rayo Vallecano que terminó en empate, cada vez falta menos para estrenarse en La Liga contra Espanyol y Diego Simeone podría poner contra Newcastle al 11 que tiene pensado para arrancar la temporada. Hoy hemos disputado un partido de entrenamiento ante el @RayoVallecano para continuar preparando el inicio liguero (1-1). El gol rojiblanco fue obra de Antoine Griezmann. pic.twitter.com/YguSMqrTtg — Atlético de Madrid (@Atleti) August 6, 2025

Atlético necesita rodaje después de los fichajes que realizó en el mercado de transferencias, los nuevos fichajes deben adaptarse al futbol del ‘Cholo’ y a la intensidad que el técnico le imprime a los ‘Colchoneros’, sobre todo en sector defensivo en donde hay caras nuevas.

Esta temporada, el mensaje está claro desde la directiva rojiblanca y es que deben pelear por el liderato, seguramente no será con un futbol atractivo porque para Simeone igual se suman las tres unidades con un 1-0, que con un 4-3 y eso no cambiará porque es su estilo.

Atlético enfrentará el próximo sábado a Newcastle en calidad de visitante y será su último amistoso antes de enfrentar una campaña en la que debe terminar con un título para romper con cinco años de sequía.