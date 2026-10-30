Martín Anselmi ahora está en Leche y elogiando a Javier Aguirre

EFE

El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, destacó "la trayectoria inmensa" del técnico mexicano Javier Aguirre, preparador del Valencia, al que se enfrentará este sábado en La Liga española.

Anselmi y Javier Aguirre coincidieron en el futbol mexicano en la segunda mitad de 2024 y principios de 2025, uno como entrenador de Cruz Azul y el otro como seleccionador y este viernes el entrenador argentino elogió el trabajo de 'El Vasco'.

Anselmi elogió el trabajo realizado el pasado curso por Carlos Corberán, exentrenador del Valencia, y destacó la “trayectoria inmensa” de Javier Aguirre.

“Sabe manejar estos momentos y liderarlos. Le da al equipo la soltura que venía necesitando”, explicó el argentino, que definió al Valencia como un colectivo con jugadores “dinámicos, con experiencia e internacionales que manejan bien el balón”.

?️ Anselmi en la previa del #ElcheValencia



“En los ultimos años el VCF está más abajo de lo que marca su historia.



Corberán hizo un gran tarabajo y mereció más.



Conozco a Aguirre de su etapa en México, le ha dado al equipo soltura pero no lo está reflejando en victorias”. pic.twitter.com/vFtQ57OqAZ — La Grada (@lagrada914) October 30, 2026

“Son veloces en ataque y cuando saltan a presionar son intensos. Es un rival que te lleva a los límites”, añadió Anselmi, que consideró que la clave para ganar el partido es que el Elche sea fiel a su estilo, además de “manejar la pelota y estar juntos”.

“El Valencia no viene pasando por sus mejores momentos en los últimos años, pero no se desconoce la magnitud del equipo que tenemos enfrente”, dijo también, en la rueda de prensa el técnico rosarino, que calificó el compromiso de “sumamente importante” para el Elche.

Anselmi recordó que las dinámicas “se cortan algún día” y que el objetivo del equipo ilicitano es “alimentar” la suya. “No hay que naturalizar ganar, porque es muy difícil, pero sí acostumbrarse, porque el equipo ganador es el que quiere ganar siempre”, explicó.