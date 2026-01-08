Marc-André ter Stegen se acerca al Girona

Héctor Cantú

El futuro de Marc-André ter Stegen comienza a ver la luz en el túnel de la inactividad luego de que el Barcelona y el Girona, confirmaran las negociaciones por el meta culé.

El alemán, quien se ha recuperado de una lesión, no entra en los planes de Hansi Flick como una de las dos primeras opciones bajo los tres palos.

Marc-André ter Stegen, el héroe incansable del Barcelona

Ante esta situación, el internacional germano, quien tiene como objetivo llegar al Mundial 2026, vería con buenos ojos su cesión al equipo comandado por Míchel Sánchez.

Ter Stegen se quedó sin viajar a Yeda para enfrentar la Supercopa de España por presentar molestias en su rodilla, que luego de ser evaluadas por el cuerpo médico del club, no se encontró problema alguno de preocupación.

Ambos equipos mantienen abiertas conversaciones para un eventual préstamo por lo que resta de la temporada.

Marc-André ter Stegen sale en camilla en el partido del Barcelona

El Barcelona podría ceder a esta petición considerando el deseo de su portero de tener más minutos y con ello, absorber una buena parte de los pagos que se deben hacer a Marc-André.

En la presente campaña, Ter Stegen solo vio actividad en un partido el pasado 16 de diciembre, cuando el Barcelona se impuso 2-0 al Guadalajara en el marco de la Copa del Rey.