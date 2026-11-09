Mar Cucurella lo tiene claro: "el Real Madrid es el mejor equipo de Europa"

Héctor Cantú

Marc Cucurella lo tiene claro: actualmente no hay un equipo en Europa que juegue mejor al futbol que el Real Madrid, pese a que el conjunto blanco ocupa la segunda posición de La Liga.

Entrevistado por la Cadena COPE durante la concentración de la Selección Española, el defensa, quien llegó esta temporada al conjunto merengue, destacó el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por José Mourinho.

Solo Real Madrid y PSG mantienen el paso perfecto en la Champions League

“A día de hoy somos nosotros (Real Madrid). Venimos de una muy buena racha, con buenos partidos y creo el equipo está muy serio. El PSG tiene muy buenos jugadores, es muy bueno y tienen un proyecto interesante, pero ahora mismo, sí, el mejor equipo es el Madrid”, declaró el lateral español.

El Real Madrid acumula ocho victorias consecutivas en todas las competiciones desde su última derrota ante el Atlético de Madrid en La Liga.

Esta racha le ha permitido mantenerse en la segunda posición del campeonato español, a tres puntos del Barcelona, además de ocupar el segundo lugar de la Champions League con 12 unidades, las mismas que el PSG, aunque con una diferencia de goles inferior.

Sobre su enfrentamiento con Lamine Yamal en la última edición de El Clásico, Cucurella aseguró que no sostuvo ninguna conversación posterior con el futbolista del Barcelona.

?? Marc Cucurella opina sobre el estado de forma de Vinicius ? "En el vestuario está bien y alegre" ? "Ahora no está encontrando su mejor versión" ? "Tiene ganas de entrenar, lo intenta y por calidad, le va a dar la vuelta seguro" ? #PartidazoCOPE https://t.co/bf05CxcA5E — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 10, 2026

“No tengo nada que decir, yo bien contento, ganamos e hice un buen partido. A mí no me gusta mucho fardar, yo me ando con perfil bajo y ya después lo que sale. Al final me tocará muchas veces y habrá veces que me toque sufrir mucho y él se lleve todos los méritos, es así”, agregó.

Por su parte, la Selección Española, que ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Nations League, cerrará su participación en la fase de grupos con dos encuentros ante Chequia e Inglaterra.