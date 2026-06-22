Málaga regresa a La Liga tras ocho años de ausencia

Oscar Sandoval

Málaga se despidió de LaLiga al finalizar la temporada 2017/18 y comenzó un largo camino de reconstrucción. Descendió hasta la tercera categoría del futbol español, pero se reinventó para sellar su regreso a la máxima categoría tras ocho años de ausencia.

Málaga y su gente vuelven a Primera 💙 pic.twitter.com/tszZij5exv — Málaga CF (@MalagaCF) June 22, 2026

El histórico club andaluz está de vuelta en primera división y la ciudad lo celebró por todo lo alto. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar un ascenso que parecía impensable hace apenas dos años, cuando el equipo luchaba lejos de la élite del futbol español.

Los ‘Boquerones’ finalizaron la temporada en la cuarta posición de LaLiga Hypermotion y aseguraron su lugar en el playoff de ascenso. En la fase final superaron a Las Palmas y después a Almería en una eliminatoria para el recuerdo, que les permitió regresar a La Liga tras vencer al mejor local de la competición.

Mucho ha cambiado el futbol español desde el descenso de 2018. Tras ocho años lejos de la élite y un paso por distintas categorías, Málaga vuelve al máximo circuito. Ahora, la afición puede volver a ilusionarse con los duelos frente a Real Madrid y Barcelona porque los ‘Boquerones’ están de regreso.