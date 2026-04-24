Luís Figo: "Carvajal merece todo el respeto"

EFE

Luís Figo, exjugador de Real Madrid y Barcelona, entre otros, declaró que el jugador del Real Madrid Dani Carvajal "merece todo el respeto", y que debería ser "tratado de otra manera en términos de comunicación", durante el evento 'The Forum', celebrado en el estadio Metropolitano.

"En el caso de Carvajal, ha tenido una lesión grave, no sé en qué situación física está. Yo soy muy agradecido con la gente que da toda su vida por un club, independientemente de si sirves. Cuando tienes que salir, tan fácil es hacerlo bien como mal".

"Carvajal merece todo el respeto, no sé si debería tener más minutos o no, es una cuestión del entrenador. Un jugador con una cierta veteranía debería ser tratado de otra forma en términos de comunicación. Yo he pasado por eso en mi última época en el Inter, cuando me han tratado como un niño, y tienes edad para entenderlo todo. Muchas veces se hace mal sin ningún sentido".

Además, comentó la nueva situación en la que se encuentran los jugadores en términos de imagen: "Hoy en día, los jugadores no son tan dependientes del club en términos de visibilidad, para tener una imagen hacia el exterior. Con las plataformas y las redes sociales, y la dimensión de estos grandes nombres, ya son sus propias marcas. Tienes que cuidar tu propia marca, al estar cada vez más expuesto".

"En mi generación he visto muchos compañeros que cuando acababan la carrera no tenían nada, y habían ganado dinero. La gente joven que no está bien rodeada de la gente adecuada es fácil que llegue después de retirarse a tener mucho, pero perderlo muy fácilmente. Cuando tienes una carrera, siempre tienes ingresos, pero cuando acaba el futbol muy pocos continúan teniendo, porque muy pocos son una marca".

Sobre la transformación del futbol hacia el entretenimiento, se mostró cauto:

"Hay varios riesgos. Si el futbol es solamente entretenimiento, hay el riesgo de que pierdas tu esencia. No es malo que un equipo pretenda ser globalmente conocido, pero acabas por perder la esencia. A lo mejor soy demasiado romántico, pero me gusta. Globalizar tanto podrá poner en riesgo las competiciones domésticas".