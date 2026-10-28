Los tres gigantes de La Liga, de luto por la tragedia de Toledo

Héctor Cantú

El Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de iniciar la sesión de entrenamiento de media semana ante el choque de trenes ocurrido en la ciudad de Toledo, España.

La tragedia, que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 68 personas, según los últimos registros oficiales, ha conmocionado al país ibérico y a los clubes de la Primera División.

El entrenamiento de hoy. https://t.co/37hIlQzUox — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

El cuadro de la capital española se prepara para enfrentar a Racing de Santander el próximo domingo en calidad de visitante en una jornada que estará enmarcada por el luto nacional ante la tragedia.

El Atlético de Madrid, que marcha tercero en la clasificación general, también envió un mensaje de pésame y solidaridad para las personas afectadas, difundido en sus redes sociales.

Nos unimos al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario que se ha producido esta mañana en la provincia de Toledo.



Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos. pic.twitter.com/sVFiI4uy2J — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2026

“Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos”, finaliza el mensaje.

El FC Barcelona se suma a los tres días de luto oficial y aplaza los actos institucionales previstos con motivo de la reunión itinerante de mañana en Tarragona. La reunión de la Junta Directiva se celebrará a las 11 horas, tal como estaba previsto, pero en las oficinas del Club.… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2026

El Barcelona, actual líder de la competición, también se unió al luto de tres días anunciado por el gobierno y ha decidido aplazar los actos institucionales previstos para los siguientes días.

El equipo de Hansi Flick se prepara para medirse al Alavés el próximo sábado antes de volver a tener una semana de alto voltaje donde enfrentará al Aston Villa y al Atlético de Madrid.