Héctor Cantú
Los tres gigantes de La Liga, de luto por la tragedia de Toledo
La tragedia alcanzó al equipo merengue a unos días de arrancar una nueva jornada
El Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de iniciar la sesión de entrenamiento de media semana ante el choque de trenes ocurrido en la ciudad de Toledo, España.
La tragedia, que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 68 personas, según los últimos registros oficiales, ha conmocionado al país ibérico y a los clubes de la Primera División.
El entrenamiento de hoy. https://t.co/37hIlQzUox— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026
El cuadro de la capital española se prepara para enfrentar a Racing de Santander el próximo domingo en calidad de visitante en una jornada que estará enmarcada por el luto nacional ante la tragedia.
El Atlético de Madrid, que marcha tercero en la clasificación general, también envió un mensaje de pésame y solidaridad para las personas afectadas, difundido en sus redes sociales.
“Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos”, finaliza el mensaje.
El Barcelona, actual líder de la competición, también se unió al luto de tres días anunciado por el gobierno y ha decidido aplazar los actos institucionales previstos para los siguientes días.
El equipo de Hansi Flick se prepara para medirse al Alavés el próximo sábado antes de volver a tener una semana de alto voltaje donde enfrentará al Aston Villa y al Atlético de Madrid.
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