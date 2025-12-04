Los números del Betis ante el Barcelona son desastrosos

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick se jugará el liderato del futbol español el próximo sábado cuando se mida al Betis, un equipo al que le tiene más que tomada la medida.

El cuadro culé suma cuatro años sin derrota ante el club sevillano, periodo en el que acumula un empate y siete victorias, tres de ellas con diferencia de tres o más goles.

No obstante, el registro mas preocupante para los verdiblancos es la mala racha que acumulan en calidad de local ante el equipo de la Ciudad Condal.

Han pasado 14 años desde la última vez que el Betis derrotó a su rival en turno en casa. Fue en aquel partido correspondiente a la Copa del Rey en los cuartos de final de vuelta donde se impusieron por 3-1.

Desde entonces, en el Benito Villamarín los registros son escandalosos: 11 derrotas y tres empates para redondear una supremacía culé aún en territorio ajeno.

El sábado próximo, el Barcelona buscará su victoria número 30 en el campo del Betis, mientras que los locales intentarán dar un golpe doble a su rival en turno: cortar la mala racha y arrebatarle los tres puntos y con ello dejar al aire e sitio del superlíder de la competición.