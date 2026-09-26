Las leyendas del Valencia también confían en Javier Aguirre

EFE

El exfutbolista Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978 y que militó en el Valencia a finales de los setenta y principio de los ochenta, confía en que el mexicano Javier Aguirre sea capaz de sacar al equipo español de la situación que atraviesa.

El 'Matador', que se encuentra de visita en Valencia, considera que el técnico mexicano, al que conoce personalmente, cuenta con experiencia suficiente para afrontar el reto y confía en que pueda conseguir una mayor unión dentro del vestuario, gracias a su capacidad para gestionar grupos y recuperar a equipos en momentos complicados.

El Valencia se encuentra en la penúltima posición de La Liga tras haber sumado sólo cuatro puntos en las siete primeras jornadas de competición, una situación que derivó en la destitución del entrenador Carlos Corberán tras el último partido liguero disputado y la llegada de Javier Aguirre al banquillo de Mestalla.

"Yo no creo que -Aguirre- tenga una varita mágica, pero es un entrenador que ha sabido sacar a varios equipos de problemas", señaló a los medios este sábado Kempes, quien recordó la experiencia del 'Vasco' al frente de otros equipos en situaciones difíciles.

¡Mano dura! Javier Aguirre llegó y quitó día de descanso a Valencia Recién aterrizó, el técnico mexicano dirigió su primer entrenamiento

El exjugador del Valencia considera que la plantilla dispone de jugadores suficientes para revertir la situación, aunque lamentó que esa calidad no se haya traducido hasta ahora en el rendimiento colectivo.

"Plantilla hay. Si no, no creo que jugasen con la camiseta del Valencia. Insisto, jugadores hay. El problema es que no se ha visto, quizás, esa unión que puedan tener", apuntó.

En este sentido, el exdelantero argentino considera que una de las principales virtudes de Aguirre es su capacidad para gestionar vestuarios. "Yo creo que 'el Vasco' es un sabedor de grupos y ojalá que consiga unirlos a todos".

Para Kempes, también será importante que quienes tienen capacidad de decisión en el club den "un pasito al costado" para facilitar el trabajo del equipo y favorecer un ambiente más positivo entre la afición y el Valencia.

Las declaraciones tienen lugar después de que Kempes valorase recientemente la llegada de Aguirre al banquillo valencianista y haya reclamado tiempo para que el técnico pueda trabajar con el equipo.