Kylian Mbappé, el goleador que pudo ser la superestrella del Liverpool

Héctor Cantú

Kylian Mbappé pudo haber tomado un camino muy diferente antes de convertirse en jugador del Paris Saint-Germain y, años después, del Real Madrid.

El francés reveló un episodio poco conocido de su carrera: Liverpool intentó ficharlo cuando todavía militaba en Monaco y estuvo cerca de aceptar la propuesta.

Incluso, según relató, su madre quería verlo en la Premier League y tenía al equipo dirigido entonces por Jürgen Klopp como su destino preferido.

“Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí”, detalló Mbappé en entrevista con The Athletic.

Sin embargo, el delantero explicó que su deseo de jugar en París y permanecer en Francia terminó pesando más en su decisión.

“No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía: ‘Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti’”, agregó.

Mbappé defendió la camiseta de Monaco entre 2015 y 2017 antes de incorporarse al Paris Saint-Germain, donde permaneció hasta concretar su llegada al Real Madrid.

El francés sigue teniendo entre sus grandes objetivos conquistar la Champions League, trofeo que todavía no ha podido levantar durante su carrera y el cual conquistó el Liverpool por última vez en la temporada 2018-2019.