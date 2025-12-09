Jose Mourinho se autodescarta para regresar al Real Madrid

Héctor Cantú

Jose Mourinho no está interesado, ni quiere, en este momento, regresar al Real Madrid a pesar de que una parte de la afición lo ha candidateado para volver.

El portugués ha sido enfátido y directo. No será él quien supla a Xabi Alonso en un supuesto recambio de técnico en el banquillo merengue.

Preguntado sobre el tema previo al compromiso del Benfica en la UEFA Champions League, ‘Mou’ atajó de manera tajante su negativa a volver, por ahora, a la capital española.

“No hay necesidad de cerrar ese tema. Ya está cerrado para mí. Olviden el tema, olvídense de esto”, fue el carpetazo zanjado por Mourinho.

El nombre de Jose Mourinho apareció junto al de Zinedine Zidane y Jürgen Klopp como posibles candidatos para ocupar el lugar que pudiera dejar vacío Xabi Alonso en caso de que la directiva del Real Madrid decida no continuar con su proyecto.

El partido ante el Manchester City será fundamental para decidir si Alonso está capacitado para seguir como estratega merengue o es obligado un cambio radical.