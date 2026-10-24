José Mourinho busca inclinar la balanza a su favor en El Clásico

Oscar Sandoval

José Mourinho volverá a dirigir a Real Madrid en El Clásico después de 4,895 días. Han pasado más de 13 años desde su último enfrentamiento de liga contra Barcelona y tendrá la oportunidad de inclinar a su favor un historial que se mantiene completamente equilibrado.

? Mourinho: "El mundo enamorado del fútbol se para ver este partido". pic.twitter.com/f4XgrstdWi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2026

El primer clásico de Mourinho al frente del conjunto ‘Merengue’ llegó el 29 de noviembre de 2010 y terminó convertido en una pesadilla. Barcelona goleó 5-0 al equipo blanco en una de las derrotas más duras en la carrera del estratega portugués.

‘Mou’ rescató un empate en su segundo enfrentamiento, cayó en el tercero y tuvo que esperar hasta su cuarto clásico para conseguir su primera victoria. Posteriormente, enlazó dos partidos sin perder, incluido un empate en 2012, para después equilibrar las cuentas ante el conjunto azulgrana.

Mourinho se despidió de El Clásico con una victoria en 2013 y un balance perfectamente igualado en La Liga: dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Más de 13 años después, el portugués volverá a encontrarse con Barcelona y tendrá la oportunidad de romper el empate. Una victoria no solo significaría tres puntos para Real Madrid, también inclinaría por primera vez la balanza a su favor.