Hansi Flick baja las revoluciones a la locura del Barcelona

El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, quiso rebajar la euforia respecto a su equipo tras la goleada contra el Athletic Club (5-0) en las semifinales de la Copa del Rey, al referirse al buen rendimiento como “sólo un partido”, en el que destacó la “mentalidad” que tuvieron para “defender y atacar como equipo”.



“Siempre aprecio cuando jugamos como equipo, cuando jugamos el uno para el otro. Esta es la clave. Estuvimos en buenas posiciones, creamos muchas ocasiones en la primera parte y fue algo muy bonito de ver. Pero es sólo un partido”, comentó en rueda de prensa. El Barcelona es una aplanadora; ¡cuatro goles en 38 minutos!

“Valoro mucho lo que hemos hecho hoy. Tuvimos una gran mentalidad como equipo, defendimos y atacamos como equipo”, añadió.



Un partido en el que su equipo anotó cuatro goles en 16 minutos, del 22 al 38.



“Estoy feliz porque anotamos los goles muy rápido, te da confianza y podemos controlar el partido. Además, es bueno para nosotros competir de esta forma y generar esta situación”, señaló.



Además, Flick explicó los motivos de que Lamine Yamal no fuera titular y saliera al terreno de juego en el minuto 72.



“Tuvo algunas molestias en los dos últimos días. No pudo entrenar por ello y por eso se quedó en el banquillo. No tiene nada que ver con una lesión, han sido problemas estomacales”, comentó.

🎙️ "Me ha gustado mucho como hemos jugado en equipo tanto en ataque como en defensa. Estamos unidos".



➡️ "Creamos muchas ocasiones y los goles han sido impresionantes, pero esto solo ha sido el primer partido".



Por otro lado, se refirió al futuro del polaco Robert Lewandowski en el Barça, con el que acaba contrato a final de temporada.



“No sé lo que va a pasar. Soy muy honesto con él también, estoy muy contento de tenerlo. Él está a un buen nivel, entrena bien y marca goles. Tenemos dos jugadores en esa posición que pueden jugar -en referencia a Ferran Torres, quien fue titular y marcó este miércoles-. No voy a decir que vaya a marcharse del equipo. ¿Por qué? Veremos qué pasa al final de la temporada”, explicó.