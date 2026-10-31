Hansi Flick alcanzó las 100 victorias al frente de Barcelona

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick sigue haciendo historia con Barcelona. El técnico alemán alcanzó las 100 victorias al frente del conjunto azulgrana después de golear 6-1 a Alavés en la jornada 11 de La Liga, una marca que confirma su extraordinario rendimiento desde que llegó al banquillo del club.

100 victorias juntos ?❤️ pic.twitter.com/gZ9sRBa8di — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2026

El entrenador, que asumió el cargo en el verano de 2024, necesitó apenas 131 partidos oficiales para alcanzar el centenar de triunfos. Su balance es de 100 victorias, 10 empates y 21 derrotas en todas las competencias, números que reflejan la regularidad de Barcelona bajo su dirección.

La Liga es la competición en la que Flick acumula más victorias, con 69 en 87 partidos, mientras que en la Champions League registra 18 triunfos en 29 encuentros. En la Copa del Rey suma nueve victorias, un empate y una derrota en 11 compromisos, mientras que en la Supercopa de España mantiene el paso perfecto después de ganar sus cuatro partidos.

Cien victorias en 131 partidos y una efectividad del 76.33%. Flick registra el mejor porcentaje de triunfos entre los entrenadores en la historia del Barcelona, según los datos proporcionados y tomando como referencia la totalidad de sus encuentros oficiales. El alemán no solo llegó al centenar de victorias, también estableció una marca que lo coloca por encima de sus antecesores en el banquillo azulgrana.