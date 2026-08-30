Gavi continúa trabajando por separado y apunta a baja ante Rayo Vallecano

Redacción FOX Deportes

Gavi está casi descartado para el partido que Barcelona disputará este lunes ante Rayo Vallecano, después de que este domingo no se ejercitara junto al resto de sus compañeros en el último entrenamiento previo al encuentro.

Alerta de jugón pic.twitter.com/GaTALk9HBj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 30, 2026

El campeón del mundo continúa sin entrenarse con el grupo debido al golpe que sufrió en la rodilla derecha en la primera jornada de La Liga EA ante el Elche, por lo que todo apunta a que se perderá su segundo partido consecutivo.

Los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Eder Aller, habituales esta temporada en los entrenamientos del primer equipo, fueron parte de la sesión y podrían estar en la convocatoria.

Asimismo, el extremo belga Jesse Bisiwu, pendiente de resolver cuestiones burocráticas para poder ser registrado, y el último fichaje azulgrana, el portero croata Dominik Livakovic, se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros, aunque ambos siguen sin poder participar en la competencia.