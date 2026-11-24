Héctor Cantú

El jugador del Barcelona Frenkie de Jong se ha mostrado dispuesto, cuando el equipo lo necesite, a jugar como central aunque se considera centrocampista, en las declaraciones realizadas en la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Sabah.



"Me considero mediocampista, y todo el mundo sabe que juego ahí, pero jugaré como central siempre que el equipo o el míster (Hansi Flick) lo necesite", ha afirmado desde la sala de prensa del Estadio Olímpico de Bakú.

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Al respecto, De Jong ha explicado que en "algún entreno" Flick le había probado en el eje de la zaga "para ver qué tal" lo hacía: "Contra el Alavés creo que él pensaba que me necesitaba de central y ahí empezó todo".

El internacional neerlandés no quiere hablar más de la polémica en la que se vio envuelto tras regresar lesionado del Mundial. Un rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha de la que tardó varios meses en recuperarse y que considera que ya es historia.



"Eso pasó en verano. Mi relación con el míster es buena. Ahora he vuelto, me encuentro bien y tengo mucha confianza en mí mismo", ha asegurado De Jong, quien no ha escondido que su objetivo es "ser titular, como siempre".

En cuanto a los opciones de ganar esta temporada la Liga de Campeones, Frenkie de Jong ha recordado que el Barcelona tiene "cada año la exigencia" de levantar el trofeo.



"Este no será diferente. Es verdad que tenemos más experiencia. Es el objetivo, pero si no la ganamos, no podemos hablar de que sea mala temporada. Tenemos la confianza de que podemos competirla. Para mí el PSG es el favorito y también nos ganaron esta temporada. Hay que mejorar y ya veremos a final de temporada", ha concluido.