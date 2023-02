Ferrán Torres, con ilusiones renovadas y futbol intacto

En el Barcelona han vuelto a sonreír. Ferrán Torres, ese jugador que cautivó por su futbol y su presencia dentro del campo, está de regreso y en su mejor versión.

Así lo ha asegurado el propio jugador que confesó, ante la prensa española, que recientemente vivió una crisis emocional de la cual le costó trab ajo reponerse, hasta que recibió atención psicológica.

“Entré en un pozo sin fondo. No sabía cómo salir. No tenía confianza y eso me afectó en todo. Ha sido una experiencia muy amarga, pero con mucho aprendizaje, ahora me siento más fuertes”, reveló.

En su participación también reconoció que el apoyo de Xavi ha sido uno de los puntos medulares para recuperar su mejor versión, no obstante, su deseo insistente de marcar goles a diestra y siniestra, terminaron por jugarle una mala pasada.

“Me obsesioné demasiado con el gol y no en jugar bien. Antes pensaba en hacer goles aunque no jugara bien. Ahora he aprendido a disfrutar y a partir de allí, todo lo bueno se da solo”, agregó el jugador valenciano.

Las declaraciones se dan a unos días de que el Barcelona enfrente una dura tarea cuando se mida en Old Trafford al Manchester United en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Las sensaciones que produce el regreso de Ferrán coinciden con lo mostrado en la cancha, pues en el duelo ante el Cádiz del fin de semana pasado jugó los 90 minutos, apenas su segundo partido completo de toda la temporada.