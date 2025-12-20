Federico Valverde se pierde el partido ante Sevilla

EFE

El uruguayo Federico Valverde no entró en la convocatoria de Xabi Alonso para recibir al Sevilla este sábado tras no haber entrenado el viernes debido a un proceso gripal y por un fuerte golpe en el pie, del que no se ha recuperado a tiempo.

El ‘8’ del Real Madrid no entra en la lista del técnico con el objetivo de dar margen a su recuperación; además, la convocatoria cuenta con otras seis ausencias: Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Éder Militão por lesión; Álvaro Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.

Eso sí, Xabi Alonso puede contar de nuevo, tras no hacerlo el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera con Raúl Asencio -gripe- y con Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger -descanso-.

Además, el técnico español recupera a tres lesionados, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y David Alaba, para el partido que cierra el 2025 para el Real Madrid.

Además de Sergio Mestre como tercer portero, repiten en la convocatoria los canteranos David Jiménez -lateral derecho-, Jorge Cestero y Thiago Pitarch -centrocampistas.