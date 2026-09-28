Eric García estaría disponible para el próximo partido de Barcelona

Oscar Sandoval

Eric García abandonó la concentración de la Selección Española y regresó a Barcelona para ser valorado por el cuerpo médico del conjunto azulgrana. Las pruebas descartaron una lesión y el defensor podría estar disponible para el regreso de la actividad en La Liga.

Hansi Flick puede estar tranquilo de cara al duelo contra Getafe del 10 de octubre. Por ahora, el llamado ‘Virus FIFA’ no ha dejado bajas en el campeón del futbol español, a la espera de que el resto de los internacionales regrese sin problemas físicos.

Eric García acudió a la ciudad deportiva del Barça para ser revisado por el cuerpo médico, que descartó una lesión después de las molestias que sufrió en la rodilla izquierda durante el calentamiento previo al duelo entre España e Inglaterra en Wembley.

Mundo Deportivo señala que “la precaución es el mejor remedio en este caso” y apunta que los días de descanso que tendrá el defensor de 28 años serían “suficientes para que las molestias en la rodilla desaparezcan”.

Se espera que Eric García se reincorpore a los entrenamientos del conjunto catalán el 5 de octubre, cuando Flick comience a preparar el duelo contra Getafe.