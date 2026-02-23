Endrick, decidido a ganar títulos con Mbappé y Vinícius Jr.

Héctor Cantú

Endrick tiene luz propia y ha salido a la luz para hacerlo brillar en el futbol francés, donde semana a semana coloca su nombre como uno de los futbolistas más destacados de al Ligue 1.

El brasileño, que salió en el mercado invernal del Real Madrid, ha entendido que su proceso fuera del equipo merengue es absolutamente temporal y que, cuando le toque volver, será para mantener ese brillo que por ahora le acompaña.

El sudamericano ha sido claro y enfático: “Volveré al Real Madrid, quiero hacerlo para ganar muchos títulos al lado de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé”, detalló para Telefoot, a pesar de que el Lyon ha abierto la posibilidad de negociar una extensión del préstamo.

A esa voz, se une la de su representante Thiago Freitas, quien confirmó que para la temporada 2026-2027, Endrick volverá a jugar en la capital española.}

Endrick y su modo 'bestia', activado en la Copa del Rey

“La decisión ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid. No hay ningún secreto en esto. Endrick fue cedido (al Lyon) por seis meses, ese era el acuerdo, sin opción a compra, así que cuando culmine, volverá al Real Madrid”, agregó.

En apenas siete partidos disputados con el equipo francés, Endrick ya suma cinco goles y una asistencia, números que han llamado poderosamente la atención no solo del propio Lyon, sino de otras entidades de alto calibre del futbol europeo.