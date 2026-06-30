El Barcelona ya hizo una oferta de Julián Álvarez; el argentino tiene la útima palabra

Héctor Cantú

El Barcelona no quita el dedo del renglón en su deseo de hacerse de los servicios del delantero argentino Julián Álvarez.

Joan Laporta, presidente electo del club catalán, ha confirmado que ha hecho una oferta formal que ya hizo llegar al Atlético de Madrid por el goleador sudamericano.

“Nosotros lo que hemos hecho es hacer una oferta de club a club. La hemos hecho y el Atlético sabe de esta oferta y ha contestado que no vende y entendemos que no vender porque no tiene alternativas”, detalló Laporta.

El equipo catalán esperará a que el Atlético de Madrid encuentre la alternativa que busca y mientras eso sucede, la oferta se mantendrá vigente.

No obstante, el equipo blaugrana también ha confirmado que la misma tiene un plazo de vigencia con el deseo de armar la plantilla con la que competirá en la campaña 2026-2027.

🔥 LAPORTA SACA PECHO por el BARÇA...



😡 Y lanza dardos a Madrid y Atleti.#JUGONES pic.twitter.com/v9PGUgMd9z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2026

Joan Laporta ha asegurado que el Barcelona no forzó, en ningún momento, para que el futbolista enviara los mensajes donde expresa su deseo de jugar en un equipo grande, expresamente en el Barcelona.

Por ahora, Julián se mantiene concentrado en el Mundial 2026, donde Argentina se medirá a Cabo Verde en la fase de dieciseisavos de final.