El Barcelona arrancará la pretemporada ante el Birmingham City

EFE

El Barcelona abrirá la pretemporada 2026/27 con un amistoso en Birmingham y ante el Birmingham City, un partido que se jugará en el estadio St. Andrew’s @ Knighthead Park el 31 de julio a las 19:45 hora local (14:45 E/11:45 P), según ha informado el club catalán.

El encuentro se jugará en uno de los estadios más emblemáticos e históricos del futbol inglés, inaugurado en 1906 y que cuenta con una capacidad para 29,409 espectadores.

El amistoso ante un rival de la Championship se enmarca en la concentración de pretemporada que el equipo de Hansi Flick realizará en St George’s Park, donde el Barça trabajará entre el 27 de julio y el 3 de agosto.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos clubes, que se midieron en la extinta Copa de Ferias, predecesora de la actual Copa de la UEFA, aunque el último partido entre ambos equipos en St. Andrew’s @ Knighthead Park se disputó hace más de 60 años. El balance es favorable a los catalanes con tres victorias y un empate por solo una derrota.