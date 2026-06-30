El Barcelona apaga la posiblidad de vestir de culé a Harry Kane

Héctor Cantú

El Barcelona ha apagado de una vez por todas la posibilidad de ser el punto de llegada de Harry Kane, uno de los delanteros sensación de la actual Copa del Mundo 2026.

Aunque desde la prensa inglesa se aseguraba la posibilidad de negociación entre el Bayern Munich y el equipo de la Ciudad Condal, la realidad es que el Barcelona no tiene contemplado a Kane entre sus planes.

Esta postura, además, aviva la posibilidad inminente de hacerse de los servicios del delantero argentino Julián Álvarez, quien ha declarado abiertamente su deseo de cambiar de aires y salir del Atlético de Madrid.

El Barcelona está en la búsqueda plena de encontrar al sustituto de Robert Lewandowski, quien una vez termine el Mundial, se unirá al Chicago Fire de la MLS.

Harry Kane es el goleador histórico de Inglaterra

Se espera que una vez que termine su participación en la Copa del Mundo, el Barcleona y los representantes del jugadores puedan sentarse a negociar una posible llegada, no en esta temporada, pero sí en la 2027 cuando ya quede desvinculado del equipo bávaro.

Harry Kane ha tenido un desempeño espectacular en la presente Copa del Mundo donde ha marcado tres goles que le han convertido en el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales.