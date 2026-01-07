¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona metió 5 goles?

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick ha vuelto a demostrar su poderío ofensivo luego de vapulear por 5-0 al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España.

Esta ha sido la victoria número 21 de la temporada y la tercera ocasión en el ciclo que se está disputando en la que el club culé ha marcado cinco o más goles.

El Barcelona es una aplanadora; ¡cuatro goles en 38 minutos!

La primera de ellas se la llevó el Valencia tras caer dramáticamente por 6-0 en la jornada cuatro del torneo doméstico. Tres meses después, s siguiente víctima fue el Real Betis en un partido de locula que terminó por 5-3 a favor del Barcelona.

En la temporada pasada, el equipo de Flick logró 11 goleadas en las que marcó cinco o más anotaciones en los 90 minutos.

Sus víctimas fueron Real Valladolid, Villarreal, Sevilla, RCD Mallorca y Valencia en La Liga. En la Champions League derrotó 5-0 a Young Boys, 5-2 al Estrella Roja y 5-4 al Benfica.

En la Copa del Rey también se despachó con la cuchara grande tras golear 5-1 al Betis y 5-0 al Valencia.

Finalmente, el partido más importante en el que los culés marcaron cinco o más anotaciones fue la final, justamente, de la Supercopa de España, donde vapulearon al Real Madrid con un contundente 5-2.

Este año, el Barcelona mantiene su poderío ofensivo y ya tiene el pie puesto en la final en la búsqueda de su primer título de la temporada.