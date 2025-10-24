Cinco derrotas, el número que asusta al Real Madrid

Héctor Cantú

El Clásico en España vivirá su edición 161 de la historia con un enfrentamiento que está marcado con un objetivo claro. El Real Madrid, sacudirse la racha de derrotas; el Barcelona, acrecentar su dominio del último año.

La temporada pasada fue fatídica para el equipo merengue que no logró vencer a su archirrival sobre el terreno de juego. Carlo Ancelotti perdió todas sus partidas ante un Hansi Flick que sorprendió al crear un equipo dinámico, efectivo y letal.

Ahora, Xabi Alonso en su primer partido ante el Barcelona como técnico, intentará revertir esa historia y de paso, afianzar al cuadro blanco en la parte más alta de la tabla general en España.

Aquí, algunos datos históricos que enmarcarán el primer encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona de la temporada 2025-2026.