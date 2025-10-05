Celta rescató un punto ante Atlético en La Liga

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid no pudo alargar su racha de triunfos luego de ser penalizado por la infantil expulsión en el minuto 40 de Clément Lenglet, que lo condenó a un notable ejercicio defensivo durante toda la segunda parte, cuando Iago Aspas, tras una pérdida de Barrios que cogió a la defensa rojiblanca descolocada y firmó las tablas para dar un punto a Celta, que se marcha al parón como único equipo que todavía no ha ganado.

Un fallo defensivo condenó al equipo de Claudio Giráldez. Ese está siendo su gran problema. Antoine Griezmann bajó a recibir; Marcos Alonso cometió el error de dejarle recibir y darse la vuelta. Demasiada ventaja para un futbolista de la calidad del francés, que se inventó un pase con el exterior para la carrera de Pablo Barrios. El canterano cabalgó hasta el área gallega. Y en vez de finalizar, buscó asistir a Julián Álvarez. Al intentar despejar el balón, el sueco Starfelt lo introdujo en su portería. 0-1.

Atlético tenía controlado el duelo, pero un infantil agarrón del francés Lenglet sobre Ferran Jutglà, muy lejos del área, le costó la segunda tarjeta amarilla, pese a las protestas de Simeone a Soto Grado. Los últimos minutos del primer acto fueron un suplicio para el Atlético.Jan Oblak, con una espectacular estirada, evitó el empate de Borja Iglesias.

Simeone refrescó su once para conservar el empate. Baena sustituyó a Galán, que había entrado en el intermedio. También entró en escena Gallagher para reforzar la medular. Le Normandudeció Balaídos con un cabezazo que se marchó fuera por centímetros. El Celta metió al Atlético en su área, pero no consiguió celebrar su primera victoria de la temporada.