Bernardo Silva trabaja para recuperar su mejor versión en Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Bernardo Silva, futbolista del Real Madrid, aseguró después de la victoria 4-1 sobre Rayo Vallecano que poco a poco se adapta a su nueva posición como mediocentro, mientras trabaja para recuperar su mejor versión.

El portugués firmó una buena primera mitad en la medular junto a Fede Valverde y habló sobre una demarcación que ocupa en el conjunto blanco, pero en la que prácticamente no jugaba durante su etapa con Manchester City.

“Mourinho me pide principalmente ayudar mucho en la salida, dar fluidez al juego para que el balón llegue en las mejores condiciones a los de ataque. Con la capacidad que tienen para el regate Vini, Jude y Mbappé, es importante que el balón les llegue bien. Estoy intentando adaptarme, ser la mejor versión posible de mí para ayudar al equipo. Sigo trabajando”, señaló.

Silva reconoció que jugar como mediocentro representa “una nueva experiencia” y que todavía se encuentra en proceso de adaptación.

“Todavía intento conocer a mis compañeros y la forma de jugar, dónde puedo jugar para adaptarme. Muy feliz. En Sevilla estuvimos muy bien, aunque se perdió, y hay que mejorar. En tres días tenemos un partido muy importante fuera para ganar los tres puntos”, añadió.