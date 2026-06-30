Barcelona, nueva camiseta para una nueva temporada

Héctor Cantú

El Barcelona, actual campeón de liga del futbol español, ha lanzado de manera oficial el jersey con el que competirá en la temporada 2026-2027.

Horas después de conocerse el calendario de competición en La Liga, el club catalán mostró la que será su primera equipación con un diseño moderno donde destcan las franjas verticales en azul y rojo en degradado.

Hecha para latir juntos.



La primera equipación del FC Barcelona para la temporada 2026/27 ya está aquí. @nikefootball pic.twitter.com/Z3ZW0RbbnR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2026

En un acto donde se han reunido, personalidades de la cultura, el deporte y la música, el presidente del club, Rafael Yuste, se mostró al mundo el nuevo diseño que, de acuerdo a la explicación del club, intenta unir a los jugadores y a la afición.

The new jersey is already beating in the heart of Barcelona… and the world. pic.twitter.com/Jsx1NB44JA — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2026

Además, las nuevas camisetas estrenarán tipografía inspirada en el “modernismo catalán”, además de que los dorsales, a diferencia de los diseños anteriores, tendrán profundidad con colores amarillos y dorados.

La nueva camiseta, informó el club, ya está a la venta a través de la tienda virtual, así como de las tiendas físicas del club y la marca deportiva que los patrocina.