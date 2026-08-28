Barcelona no pudo pagar el precio de Julián Alvarez

Redacción FOX Deportes

La posibilidad de que Julián Alvarez fiche por el Barcelona es cada día más lejana. La directiva azulgrana mandó mensajes a través de la prensa y orilló al argentino a pedir su transferencia por esa vía, mientras Atlético de Madrid tuvo una postura clara desde el inicio, pero con dinero todo pudo ser diferente.

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En el mercado cualquier operación por un 'Crack' alcanza cuando menos los 100 millones de euros, cantidad que el conjunto azulgrana puso sobre la mesa de los rojiblancos esperando que fuera suficiente para llegar a un acuerdo y que el argentino jugara en el Camp Nou a partir de esta temporada, pero no fue así.

Esa cifra es baja por un jugador como ‘La Araña’, en Real Madrid lo saben y por ello ofrecieron 150 millones de euros. Suma a la que Arsenal también podría llegar, pero no Barcelona, que presentó una nueva oferta. Sin embargo, tampoco llegaría a esos números.

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La cláusula de rescisión de 500 millones de euros que firmó el delantero en 2024 parece inalcanzable para cualquier equipo y es por eso que los interesados deben llegar a tocar la puerta de los ‘Colchoneros’ con el efectivo por delante para empezar la negociación.

Transfermarkt tasa a Julián Alvarez en 120 millones y viendo los diferentes movimientos a lo largo del verano que alcanzaron o superaron esa cantidad, el valor del argentino podría ser de al menos 150 millones.

Las cosas pudieron ser diferentes para Barcelona si hubiera presentado una oferta cercana a esa cifra, pero el club no tiene la capacidad económica para realizar una operación así y quedó demostrado.