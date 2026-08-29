Barcelona le abrió la puerta a Héctor Fort

Redacción FOX Deportes

Barcelona hizo oficial el traspaso a la Real Sociedad del lateral Héctor Fort, que firma un contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2031. El zaguero catalán no entraba en los planes de Hansi Flick, y en las últimas semanas se había entrenado al margen de sus compañeros a la espera de resolver su futuro.

El FC Barcelona y la Real Sociedad han llegado a un acuerdo para el traspaso de Héctor Fort. El FC Barcelona se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta. pic.twitter.com/7qe4GZg97t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 29, 2026

En su comunicado, Barcelona no detalla las cantidades de la operación, pero precisa que se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.

Según diversos medios, la Real Sociedad ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista.

Héctor Fort (Barcelona, 2006) se incorporó a La Masía en 2013 y, tras destacar en todas las categorías inferiores del Barcelona, debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Amberes.

Fort, de 20 años, es un defensa polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho, su posición natural, como en el izquierdo. Destaca por su velocidad por la banda y su capacidad de llegada al área.