Publicación: martes 23 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Barcelona confirma la salida definitiva de Iñaki Peña

El canterano continuará su carrera en Panathinaikos.

Iñaki Peña dejará al Barcelona después de 14 años para incorporarse a las filas del Panathinaikos de Grecia.

El cuadro catalán anunció el traspaso definitivo del portero, luego de que había pasado la temporada 2025/26 cedido con el Elche.

De acuerdo con el comunicado del Panathinaikos, Peña firmó contrato hasta 2029. En la temporada 2026/27 podría disputar partidos de la Superliga Griega, la Copa Griega y la segunda ronda clasificatoria de la Conference League.

Peña no ha tenido regularidad en el arco ‘Blaugrana’, primero por la titularidad de Marc-André ter Stegen, después por las llegadas de Wojciech Szczesny y Joan García.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS