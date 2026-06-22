Redacción FOX Deportes
Barcelona confirma la salida definitiva de Iñaki Peña
El canterano continuará su carrera en Panathinaikos.
Iñaki Peña dejará al Barcelona después de 14 años para incorporarse a las filas del Panathinaikos de Grecia.
El cuadro catalán anunció el traspaso definitivo del portero, luego de que había pasado la temporada 2025/26 cedido con el Elche.
De acuerdo con el comunicado del Panathinaikos, Peña firmó contrato hasta 2029. En la temporada 2026/27 podría disputar partidos de la Superliga Griega, la Copa Griega y la segunda ronda clasificatoria de la Conference League.
Peña no ha tenido regularidad en el arco ‘Blaugrana’, primero por la titularidad de Marc-André ter Stegen, después por las llegadas de Wojciech Szczesny y Joan García.
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