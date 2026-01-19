Atlético de Madrid tiene tres objetivos en el mercado invernal

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid perdió dos piezas en este mercado invernal y para no debilitar la plantilla debe acudir al mercado, por Conor Gallagher y Giacomo Raspadori obtuvo alrededor de 62 millones de euros que utilizará para intentar el fichaje de dos futbolistas.

¡Listos para el partido de este miércoles! 💪 pic.twitter.com/Y93Fyjz8m6 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2026

Atlético debe reforzarse para seguir peleando por un lugar en la próxima Champions League, es cuarto lugar en La Liga y está una posición por detrás de lo presupuestado por lo que debe cerrar la temporada a tope, pero necesitará fichajes para competir en la recta final.

La directiva observó en diferentes direcciones y estrecharía el cerco sobre Kan-In Lee y Ederson, así lo asegura SER Deportivos que añade el nombre de Joao Gomes. La publicación señala que “los tres están dispuestos a dar el paso, pero todo está pendiente de alcanzar un acuerdo” entre clubes.

El diario Marca confirma el interés en el surcoreano y apunta que “la fórmula deseada” por parte del conjunto ‘Colchonero’ sería “una cesión con opción de compra que permitiría encajar el fichaje sin salirse de los parámetros salariales”, pero la última palabra la tendría Paris Saint-Germain.