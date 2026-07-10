Atlético de Madrid presumió el fichaje Morten Hjulmand

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid anunció de manera oficial el fichaje de Morten Hjulmand, quien llega al Metropolitano procedente del Sporting de Portugal a cambio de 40 millones de euros fijos, más cinco millones en variables. El mediocampista danés firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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Confirmado el segundo refuerzo del verano para Diego Simeone quien desde meses atrás puso al futbolista danés de 27 años como uno de sus objetivos para reforzar el mediocampo. Las negociaciones no fueron sencillas, pero finalmente ambos clubes alcanzaron un acuerdo para cerrar la operación.

“Centrocampista defensivo diestro de 27 años, destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón”, destacó el conjunto ‘Colchonero’ sobre Hjulmand en un comunicado.

El danés se sumó a Alejandro Grimaldo como refuerzo para la próxima temporada y se espera que Atlético mueva ficha en los próximos días por Kang In Lee quien estaría cerca de abandonar a Paris Saint-Germain para volver a La Liga después de su salida de Mallorca en 2023.