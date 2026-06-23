Oscar Sandoval
Atlético de Madrid no pierde el tiempo y tiene a Kang In Lee en la mira
No es nuevo el interés del equipo español en el futbolista surcoreano
Atlético de Madrid podría ser uno de los equipos protagonistas en el próximo mercado de transferencias. La posible salida de Julián Álvarez obligaría a la directiva a reforzar el ataque y uno de los nombres que vuelve a cobrar fuerza es el de Kang In Lee.
El equipo de Diego Simeone necesita un futbolista con características ofensivas que pueda conectar el mediocampo con el ataque y el surcoreano estaría en la órbita rojiblanca. En enero, PSG se negó a abrirle la puerta al futbolista de 25 años, pero este verano todo podría ser diferente.
El diario AS asegura que “el Atlético tiene señalado a Kang In Lee como un objetivo principal” para la próxima temporada y añade que “las tres partes tienen interés en llegar a un acuerdo”.
Según la publicación española, Paris Saint-Germain busca recuperar una cantidad superior a los 22 millones de euros que pagó al Mallorca en 2023 por el internacional surcoreano y la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 35 millones.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT