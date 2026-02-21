Atlético de Madrid mostró temple y remontó para vencer al Espanyol

EFE

Con el 1-0 en contra apenas al minuto 6, el Atlético de Madrid respondió como tenía que hacerlo: con carácter, futbol y goles. Fue una remontada clara y necesaria ante el Espanyol, resuelta desde el inicio del segundo tiempo con dos goles de Sorloth, uno de Giuliano y otro de Lookman, además del evidente desplome del rival, para lograr el 4-2.

El equipo de Manolo González no ha ganado en todo 2026. Perdió seis partidos y ni siquiera una ventaja tempranera en el Metropolitano le sirvió para cambiar el rumbo.

A partir de ahí, el Atlético se adueñó del juego y lo fue quebrando paso a paso: empató al 21 con un centro de Marcos Llorente, se puso arriba 2-1 al 49 tras un pase brillante de Baena, amplió al 58 en una jugada de tiro de esquina y sentenció al 72 con otro envío de Ruggeri que Sorloth definió de manera impecable.

El triunfo fue vital para el Atlético, que vuelve a tomar aire en la tabla con seis puntos de ventaja y el criterio de desempate a su favor sobre el Betis, quinto lugar.

Además, le permite enfocarse en el siguiente desafío: el partido del martes ante el Brujas por los octavos de final de la Liga de Campeones, nuevamente en casa, donde el equipo se reencontró con su gente y con la victoria.

Ajenos ya a la pelea directa por la Liga, pero obligados a asegurar su pase a la Champions League, y con un desgaste importante tras una seguidilla de partidos sin descanso, el Atlético volvió a remar contra corriente desde el inicio. Un error temprano condicionó el partido: Griezmann pidió el balón demasiado encima de Hancko en campo rival y, sin espacio ni tiempo, terminó perdiéndolo, lo que activó el contragolpe del Espanyol.