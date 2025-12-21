Atlético de Madrid mantuvo su hegemonía sobre Girona

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid venció 0-3 al Girona en partido de la Jornada 17 de La Liga, en lo que marcó su tercer triunfo al hilo sobre los ‘Blanquivermells’.

Desde el arranque del encuentro, los ‘Colchoneros’ tomaron el control del esférico y buscaron generar peligro. Al minuto 13, Koke sacó un potente disparo desde fuera del área, imposible para Paulo Gazzaniga.

Girona intentó reaccionar para igualar el marcador y al 22’ tuvo la más clara del partido, con un tiro de Axel Witsel, que Jan Oblak rechazó magistralmente.

A partir de ese momento, el encuentro le perteneció al ‘Atleti’ que se lanzó al ataque intentando ampliar su ventaja. Al 38’ consiguió su cometido, con un pase perfecto de Julián Álvarez a Conor Gallagher; el inglés no dudó, golpeó la pelota con furia y, tras un desvío, se estrelló al fondo de las redes.

El tenor del encuentro no cambió para la segunda mitad, con un cuadro ‘Colchonero’ echado al frente, buscando el tercer gol y un Girona soportando los embates del rival, intentando contragolpear, aunque sin éxito.

Los locales tuvieron una más, al 73, tras una descolgada de Àlex Moreno, quien le ganó la espalda a los centrales, encaró a Oblak, pero el porter estaba atento y rechazó el disparo.

Cuando parecía que el 0-2 se mantendría, apareció Giacomo Raspadori para asistir a Antoine Griezmann; del ‘Principito’ cruzó su tiro para sentenciar el encuentro.