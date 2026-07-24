Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Kang In Lee

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid anunció de manera oficial el fichaje de Kang In Lee, quien reforzará el ataque del conjunto rojiblanco durante las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. El internacional surcoreano llega al Metropolitano procedente del Paris Saint-Germain.

Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍



Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.



➡️ https://t.co/RLWcegWsYI pic.twitter.com/ILeAQPiQ9u — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

A sus 25 años, Kang In Lee se convierte en el tercer refuerzo del Atlético para la nueva campaña, después de las incorporaciones de Alejandro Grimaldo, procedente de Bayer Leverkusen, y Morten Hjulmand, desde Sporting de Portugal. El lateral español firmó hasta 2030, mientras que el mediocampista danés lo hizo hasta 2031.

"Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang In Lee, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031", informó la entidad rojiblanca a través de sus canales oficiales.

A new Hunter in town. 🐯 pic.twitter.com/GrkVSuUx4i — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

El club describió al surcoreano como un "talentoso centrocampista zurdo de 25 años, capaz de desempeñarse como media punta o por cualquiera de las dos bandas”. Además, destacó “su visión de juego, su calidad técnica, su capacidad para asistir y su precisión en el golpeo de balón”.

Durante su etapa en el PSG disputó 124 partidos, 69 de ellos como titular, en los que registró 16 goles y 16 asistencias. También suma 50 encuentros con la selección de Corea del Sur y se incorporará a la pretemporada del Atlético al terminar sus vacaciones tras su participación en Mundial 2026.

Kang In Lee lucirá el dorsal '7', un número con gran peso en la historia del club al haber pertenecido a Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético de Madrid con 212 tantos, según confirmó la propia entidad tras hacer oficial el fichaje.