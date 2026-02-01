Publicación: domingo 1 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid confirmó un acuerdo por Ademola Lookman

Lookman aterrizó en Madrid y su fichaje está a expensas de las pruebas médicas

Atlético de Madrid anunció un acuerdo para el fichaje del mediapunta nigeriano Ademola Lookman, traspasado desde Atalanta, pendiente "del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", según informó el club en sus canales oficiales.

Lookman llegó este domingo a Madrid para firmar su contrato con el conjunto ‘Colchonero’ y en sus primeras declaraciones al aterrizar señaló que “estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de este desafio”.

El atacante de 28 años que fue recibido por el director de futbol del Atlético realizará los exámenes médicos a primera hora y firmará contrato. La agencia EFE apunta que podría integrarse a la plantilla y realizar el entrenamiento que se tiene preparado para este lunes.

Lookman salió de Atalanta después de 135 partidos en todas las competencias, en total marcó 55 goles y serán inolvidables en la historia del club italiano los tres que anotó en la final de la Europa League que significaron el primer título internacional de ‘La Dea’.

Atlético tropezó, otra vez, en La Liga

