Atlético de Madrid confirmó un acuerdo por Ademola Lookman
Lookman aterrizó en Madrid y su fichaje está a expensas de las pruebas médicas
Atlético de Madrid anunció un acuerdo para el fichaje del mediapunta nigeriano Ademola Lookman, traspasado desde Atalanta, pendiente "del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", según informó el club en sus canales oficiales.
Lookman llegó este domingo a Madrid para firmar su contrato con el conjunto ‘Colchonero’ y en sus primeras declaraciones al aterrizar señaló que “estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de este desafio”.
El atacante de 28 años que fue recibido por el director de futbol del Atlético realizará los exámenes médicos a primera hora y firmará contrato. La agencia EFE apunta que podría integrarse a la plantilla y realizar el entrenamiento que se tiene preparado para este lunes.
Lookman salió de Atalanta después de 135 partidos en todas las competencias, en total marcó 55 goles y serán inolvidables en la historia del club italiano los tres que anotó en la final de la Europa League que significaron el primer título internacional de ‘La Dea’.
