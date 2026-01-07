Athletic no estuvo a la altura de la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Iñaki Williams lamentó la derrota de Athletic de Bilbao por 5-0 contra Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España, pidió perdón a la afición del equipo rojiblanco y admitió que su equipo no estuvo a la altura de las circustancias.

🎙️ Iñaki Williams:



“Pedimos disculpas, no hemos estado a la altura”



“Hay que hacer autocrítica, los resultados tienen que empezar a llegar”



“Tenemos retos bonitos por delante aún, vamos a intentar pasar de ronda en Copa, resetear y demostrar que somos el Athletic” pic.twitter.com/7oKhWP760i — Athletic Club (@AthleticClub) January 7, 2026

“Es una lástima, pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí y a los que nos siguen desde sus casas. Es una lástima, porque hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón”, expresó el capitán tras la dolorosa derrota en Arabia Saudita.

El rendimiento del Athletic contrasta con el de la pasada temporada y para el delantero no es momento de encender las alarmas, “Somos prácticamente los mismos, simplemente nos está costando. Muchas veces el fútbol son dinámicas. Necesitamos ese partido que nos ayude a volver a generar confianza, no está llegando, pasan los días y parece que cuesta más”, advirtió.

“Tenemos que volver al A, B, C del fútbol, cada uno intentar sacar su mejor versión, hacerlo fácil, no complicarse mucho la vida y, a partir de ahí, crecer como equipo”, añadió.