Así sea contra el Real Madrid, el Valencia de Javier Aguirre debe ganar en casa

EFE

El entrenador del Valencia, Javier Aguirre, apuntó que la única manera de ganar al Real Madrid es “jugando perfecto” y que jugar de esta manera “implica muchísimas cosas”, señaló en la rueda de prensa previa del partido de este sábado en Mestalla.

“No va a ser fácil, pero nuestra mentalidad es ganar. En casa, el Madrid te motiva evidentemente. No necesito invertir más tiempo en hablar de motivación con los jugadores. Esta vez no hace falta, es algo natural. Juegas contra un grande de Europa y del mundo, con un grandísimo técnico y grandísimos jugadores”, explicó.

Asimismo, Aguirre recordó que vienen de hacer una Champions League perfecta y tienen un palmarés brillante. “Puedes estar toda la tarde hablando de ellos, pero vamos a intentarlo. En un partido nuevo pasan muchas cosas. Bajo ninguna circunstancia vamos con la vitola de que no podemos ganar o de que ellos son los favoritos. Vamos a pelear seguro”, dijo.

Además, el Vasco también tuvo palabras de reconocimiento para el técnico madridista: “A José lo conozco hace muchos años. Es muy buen amigo y buen entrenador. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido muy amable conmigo, un caballero y siempre dispuesto al diálogo. En ese sentido, es un grande del futbol. Ha hecho historia y merece todo mi respeto”.

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Así se hizo la foto oficial en el Camp de Mestalla ?️? https://t.co/Rs7FzusX3X pic.twitter.com/Z4Yh6hjm9U — Valencia CF (@valenciacf) November 6, 2026

También habló de cómo parar a Kylian Mbappé: “Es un jugador que no voy a descubrir ahora. Tiene un uno contra uno indefendible, pero somos once e intentaremos neutralizar a todo el Real Madrid. Intentaremos que no esté cómodo, ni él ni nadie, y que no pueda desarrollar su velocidad, su juego espectacular y su definición. No digo nada que no sepamos todos los que estamos en esta sala”.

Por otro lado, el técnico mexicano apuntó que espera un gran ambiente en Mestalla para buscar la primera victoria del equipo como local: “Espero un Mestalla que apriete y que anime a su equipo. Hay que darle alegría y corresponder a ese entusiasmo con lo que nos corresponde”.

“Que la gente no vea un equipo apático, sino un equipo que esté en la misma línea que ellos. Muy intenso, con muchas ganas de ganar y mucha energía. Ojalá se dé todo con un buen resultado. Sería fantástico”, agregó.

Por último, Aguirre habló sobre el nuevo inversor del Valencia, Pitchwise Holdings, que ha comprado el 42 % de las acciones a Peter Lim, sobre el que dijo que “son gente a la que le gustan mucho los datos. Braulio nos viene a pedir datos de expectativa de gol, kilómetros y todas las métricas”.