Así jugará el Real Madrid ante Valencia sin tres referentes

Héctor Cantú

El Real Madrid quiere mantenerse en la pelea por la primera posición en la clasificación general de La Liga, cuando se mida al Valencia.

Para este encuentro, el Real Madrid no podrá contar con tres jugadores clave en un partido que toma mayor relevancia, por los puntos que necesitan ambos equipos, pues los ‘Naranjeros’ no quieren caer a posiciones de descenso.

Álvaro Arbeloa no podrá contar en este partido con Vinícius Júnior, un referente en la delantera. Tampoco podrán ver actividad Jude Bellingham y Rodrygo, quienes se unen a la lista de lesionados que encabeza Éder Militao.

Ante esta situación, el estratega merengue ha decidido darle oportunidad a tres futbolistas que conoce perfectamente del Real Madrid Castilla, a quienes dirigió en el pasado reciente.

Entran en la convocatoria del primer equipo el arquero Sergio Mestre, el defensa David Jiménez y el mediocampista Cestero.

De esta manera, el XI inicial del Real Madrid se perfila con Courtois en el arco, Huijsen y Asencio en la central y en las laterales la sorpresiva presencia de David Giménez y Carreas.

En el mediocampo Valverde, Tchouamení y Camavinga y arriba, Mbappé, Gonzalo y Arda Güler en el campo que más trabajo le cuesta al Real Madrid en la última década.