Andrés Guardado le dio la bienvenida a Javier Aguirre en el Valencia

Redacción FOX Deportes

Andrés Guardado, exfutbolista del Valencia y de la Selección Mexicana, dio la bienvenida a Javier Aguirre como nuevo entrenador del conjunto ‘Ché’ y destacó la experiencia del técnico para afrontar el reto.

??? @AGuardado18 ha enviado un mensaje de bienvenida a Javier Aguirre en su presentación como nuevo entrenador del @valenciacf



? En directo: https://t.co/lnzj7LQDSj pic.twitter.com/6Wc2J2CJ3Y — Valencia CF (@valenciacf) September 28, 2026

“Creo que valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo. Tienes, como dicen allá, el culo pelado (sic) de este tipo de situaciones. Creo que no pudieron escoger mejor entrenador para la situación en la que están”, señaló Guardado en un mensaje dirigido al ‘Vasco’ y publicado por el club en sus redes sociales.

El exjugador del Valencia también respaldó la capacidad de Aguirre para afrontar su nueva etapa en Mestalla.

“Seguramente vas a tener mucho éxito. Tienes ya muchísima experiencia, sabes lo que tienes que hacer y, sobre todo, se van a identificar mucho con tu manera de trabajar”, apuntó.