América nunca tuvo oportunidad con Javier Aguirre

Sonaba para llegar al América, pero en realidad Javier Aguirre estaba muy contento en Mallorca y solo faltaba llegar a un acuerdo con la directiva.

El entrenador mexicano Javier Aguirre expresó su "felicidad" por el acuerdo alcanzado con el Mallorca español para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2024 e insistió en la conferencia de prensa previa a la visita del Rayo Vallecano al estadio Son Moix, que el objetivo de la directiva y el suyo propio es "consolidar" al club español en Primera División.

"Con la directiva estábamos de acuerdo en casi todo. Lo que he dicho, y creo que estamos de la mano con la directiva, es que queremos ir consolidándonos en Primera, y se está formando un proyecto para cumplir ese objetivo", señaló Aguirre.

Adiós América, Mallorca renovó a Javier Aguirre con todo y mariachi El 'Vasco' se quedará en La Liga tras salvar dos veces el equipo balear

"Pasar de Primera a Segunda, y de ahí a Segunda B y vuelta a Primera genera inestabilidad. Vamos a cumplir el tercer año (en la máxima categoría del fútbol español) con jugadores que ya cumplen cien partidos en Primera; el club se consolida financieramente, la reforma del estadio va muy bien y eso significa que todos debemos exigirnos un poco más, yo el primero", explicó el preparador de los mallorquinistas, quien también fue pretendido por el gran equipo del futbol mexicano hace unas semanas.

A la pregunta de por qué firmó un contrato de solo una temporada, Aguirre respondió: "Nunca firmo por más de un año; estoy a gusto con mi trabajo y eso es muy importante. Aquí estoy muy contento. Habrá un día peor que otro, pero mi mujer y yo estamos felices en Palma, en Baleares. El club me facilita todo, estoy cómodo con el equipo y es cierto que podíamos haber hecho mejores cosas y que me he equivocado en decisiones; pero en el plano personal y profesional estoy muy contento".