A Hansi Flick no se le olvida: debutó ante el Atlético con derrota

Héctor Cantú

El Barcelona defenderá el liderato del futbol español conseguido días atrás por el traspié del Real Madrid ante el Atlético de Diego Simeone.

Es un choque de los llamados de 6 puntos, porque el Atlético está a tres puntos del Barcelona, y porque este duelo puede definir si el Barcelona será capaz de mantener el liderato en lo que resta del 2025.

Hansi Flick tendrá frente a sí la consigna de trabajar estratégicamente el partido ante un viejo conocido. Hasta el momento son seis las ocasiones que se ha enfrentado a Diego Simeone, ante quien solo ha perdido en una ocasión.

Su primer enfrentamiento ante el Atlético de Madrid como técnico del Barcelona fue con derrota en la temporada 2024-2025.

En aquel partido, en casa blaugrana, los de la capital española se impusieron por 2-1 con goles de Rodrigo de Paul y uno en la agonía del partido en los pies de Alexaner Sorloth.

Después, vinieron tres partidos más donde Flick no volvió a perder, dejando un saldo de un empate y dos victorias, la última de ellas en semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona se impuso por la mínima diferencia.

El estilo ofensivo de Hansi Flick suele indigestársele a Simeone quien en tres ocasiones recibió cuatro goles por parte de los pupilos de Flick.

La primera de ellas fue en la fase de grupos de Champions League cuando dirigía al Bayern Munich. Las dos restados, ya con el Barcelona en Copa del Rey y en el último partido de la temporada pasada.

Una victoria del Atlético de Madrid lo dejaría igualado en unidades con el Barcelona que se niega a perder lel liderato de grupo. La victoria, deja a los de la Ciudad Condal, como líderes del futbol en España y con la moral en alto para enfrentar al Betis.