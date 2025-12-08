A Hansi Flick no le importa lo que pase en el Real Madrid

Héctor Cantú

Lo que pasa al interior del Real Madrid tiene sin cuidado a Hansi Flick, quien está totalmente concentrado en trabajar con sus pupilos para los retos que se le presentan semana a semana.

Así lo confirmó en conferencia de prensa previa al duelo de UEFA Champions League ante el Eintracht Frankfurt, asegurando que, incluso, se enteró del último traspié del equipo merengue por una aplicación de mensajería.

“Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo y todo puede pasar. Yo me enteré por whatsapp de la derrota ante el Celta de Vigo”, detalló.

En la conferencia de prensa, Hansi Flick también habló sobre el nivel del equipo alemán al que enfrentarán en la Champions League, valorando su juventud y dinamismo sobre el terreno de juego.

“Es un equipo joven y muy rápido. Juegan con intensidad, por lo que tendremos que jugar en un gran nivel”, agregó.

Para el duelo de la Champions League reaparecerá en la convocatoria Marc-André ter Stegen, quien ha superado su periodo de recuperación. No obstante, Hansi Flick ha dejado en claro que el primer arquero es y seguirá siendo Joan García.