Esto es lo que debes de saber de las 500 millas de Indianápolis

Hiram Marín

La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis se celebrará este domingo 24 de mayo en el histórico óvalo del Indianapolis Motor Speedway, una de las carreras más importantes del automovilismo mundial.

La competencia volverá a reunir a los mejores pilotos de la IndyCar Series en un recorrido de 200 vueltas y 500 millas totales. Como cada año, se espera una asistencia superior a las 300 mil personas en las tribunas.

El mexicano Patricio O'Ward volverá a ser uno de los focos principales tras quedarse cerca de la victoria en años recientes. El regiomontano competirá con Arrow McLaren en busca de convertirse en el primer mexicano en ganar la prueba desde que se instauró la era moderna de IndyCar. También estarán presentes figuras como el campeón Álex Palou, Josef Newgarden y Scott Dixon.

Alex Palou saldrá primero en las 500 millas de Indianápolis El piloto español defenderá su triunfo del año pasado desde la posición de honor

La clasificación volvió a demostrar lo exigente que es el óvalo de Indianápolis, donde las velocidades superaron las 230 millas por hora durante las sesiones oficiales. La lucha por la pole position estuvo marcada por mínimos detalles y por varios incidentes en prácticas previas, algo habitual en un circuito donde el margen de error prácticamente no existe. La carrera mantendrá el formato tradicional con 33 pilotos en la parrilla de salida.

Además del prestigio deportivo, las 500 Millas de Indianápolis representan uno de los eventos más importantes del calendario motor en Estados Unidos. El ganador entrará a la historia al recibir el tradicional trofeo Borg-Warner y celebrar con la clásica botella de leche en 'Brickyard'. La edición 2026 también servirá como una de las pruebas más importantes de la temporada rumbo al campeonato de IndyCar.